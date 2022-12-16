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ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз
Не прошло и семи лет, как саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в объединение.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявлял, что рассчитывает, что балканское государство официально получит статус страны - кандидата в ЕС.
Напомним, Босния и Герцеговина подала заявку на вступление еще в феврале 2016 года, но долгое время не могла получить соответствующий статус. Представители объединения ссылались на "медленное продвижение" страны "по пути реформ".
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