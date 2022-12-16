ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз

Не прошло и семи лет, как саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в объединение.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявлял, что рассчитывает, что балканское государство официально получит статус страны - кандидата в ЕС.