ЕС ужесточает контроль на внутренних границах

ЕС намеревается ужесточить контроль на внутренних и внешних границах Союза, а также облегчить процедуру репатриации нелегальных мигрантов. Такое решение принято по итогам консультаций в Брюсселе с премьер-министрами Бельгии и Швеции. Две эти страны больше других страдают от преступности, связанной с нелегальным въездом иностранцев. Подтверждение тому - недавний расстрел арабом футбольных болельщиков в Брюсселе, а также бомбовая война в городах Швеции, которую ведут "тамошние" исламисты.