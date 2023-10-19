3.70 BYN
ЕС ужесточает контроль на внутренних границах
ЕС намеревается ужесточить контроль на внутренних и внешних границах Союза, а также облегчить процедуру репатриации нелегальных мигрантов. Такое решение принято по итогам консультаций в Брюсселе с премьер-министрами Бельгии и Швеции. Две эти страны больше других страдают от преступности, связанной с нелегальным въездом иностранцев. Подтверждение тому - недавний расстрел арабом футбольных болельщиков в Брюсселе, а также бомбовая война в городах Швеции, которую ведут "тамошние" исламисты.
Многими странами Старого Света ужесточение пограничного контроля вводится явочным порядком. Например, Германия, Польша, Франция пытаются таким образом помешать въезду нелегалов из стран-соседок. Проблема здесь в том, что единство шенгенского пространства понемногу уходит в прошлое. Однако безопасность стоит того, чтобы отказаться от свободы перемещений, по крайней мере, теперь в ЕС считают именно так.