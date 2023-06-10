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ЕС ужесточает наказание за обход санкций против России, а в Польше задумались о восстановлении отношений с РФ
Годы тюремного заключения за обход санкций против России. Евросоюз ужесточает наказание - сообщают западные СМИ. Отмечается, что новый общеевропейский закон должен обязать страны ЕС изменить национальные законы, чтобы лишать своих же граждан свободы на срок не менее пяти лет. Решение принято на Совете ЕС на уровне министров юстиции в рамках переговоров по подготовке европейского закона.
Но разрывать связи с Россией европейцы не торопятся. В Польше впервые за много лет зарегистрировали пророссийскую организацию. Основатель польского антивоенного движения отметил, что оно "открыто и, не пряча голову в песок, будет стремиться установить дружеские отношения" с Россией.
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