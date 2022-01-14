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ЕС вошел в 2022 год с крайне высокой инфляцией

Евросоюз вступает в новый 2022 год, находясь в крайне сложной экономической ситуации. Таковы данные статистики. Впервые за 10 лет у ЕС отрицательное сальдо торгового баланса: причина в резко выросших ценах на газ и энергоносители. Небывалого уровня достигла инфляция: в декабре она превысила 5 %, хотя по итогам года может оказаться несколько ниже. При этом, например, в Испании цены выросли на рекордные 6,5 % (такого здесь не случалось 30 лет).

Литовцы столкнулись с резким ухудшением экономической ситуации

В Литве годовая инфляция также достигла уровня, какого не видели со времен постсоветских купонов - рост цен составил 10,5 %. Этой стране от экономических неурядиц досталось больше других государств ЕС. Зимой траты граждан на отопление выросли в 2,5 раза и составляют в среднем 120 евро.

Сегодня опубликованы данные опроса: в случае потери работы у большинства граждан Литвы хватит сбережений на срок от месяца до трех. При этом у каждого пятого литовца накоплений нет вовсе.

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