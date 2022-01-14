ЕС вошел в 2022 год с крайне высокой инфляцией

Евросоюз вступает в новый 2022 год, находясь в крайне сложной экономической ситуации. Таковы данные статистики. Впервые за 10 лет у ЕС отрицательное сальдо торгового баланса: причина в резко выросших ценах на газ и энергоносители. Небывалого уровня достигла инфляция: в декабре она превысила 5 %, хотя по итогам года может оказаться несколько ниже. При этом, например, в Испании цены выросли на рекордные 6,5 % (такого здесь не случалось 30 лет).