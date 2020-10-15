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ЕС ввел антироссийские санкции по российскому блогеру Навальному

Список лиц и организаций, которых считают связанными с его якобы отравлением, сегодня будет опубликован в официальном журнале. Документ принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей". Накануне список согласовали послы Евросоюза. Санкции предусматривают заморозку активов и запреты на поездки данных лиц на территорию ЕС.

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