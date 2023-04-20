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ЕС вводит безвизовый режим в Косово

Евросоюз с 1 января будущего года запускает безвизовый режим в Косово. Решение приняли, несмотря на то что независимость Косово не признают пять стран союза. Так, Сербии пытаются указать на необходимость более последовательно придерживаться общего курса ЕС.

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