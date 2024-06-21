ЕС вводит пошлины на яйца и овес из Украины

В ближайшие две недели начнут действовать импортные пошлины на ввоз в ЕС украинских яиц и овса. Кроме того, поставки продуктов будут в соответствии с квотами.

Решение стало реакцией властей Европы на волну крестьянских протестов в Старом Свете на протяжении последнего года. Фермеры от Польши до Португалии крайне недовольны украинским продовольственным демпингом: например, поставки дешевой и некачественной курятины практически разорили европейских производителей, поскольку каждая четвертая птица в магазинах ЕС теперь украинского происхождения. Вслед за пошлинами на овес и яйца Брюссель может ввести обременения на импорт других товаров из этой страны.