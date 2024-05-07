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ЕС вводит режим жесткой политцензуры

ЕС планирует запретить деятельность партий, исследовательских центров, а также СМИ, которым приписывают получение денег из России.

Как сообщает агентство Reuters, примечательна здесь именно формулировка «приписывают получение». Из этого можно сделать вывод, что карательным структурам Брюсселя не потребуется доказательств, достаточно будет назвать издание или политика промосковским, чтобы он оказался вне закона.

Заявление на этот счет прозвучало сразу же после того, как те же представители ЕС сообщили, что потребуют от соцсети Telegram полного сотрудничества, предоставления любой информации, а также следования любым запретам.

Подход Брюсселя можно назвать комплексным: все это позволяет блокировать любую неудобную информацию. Будь такие ограничительные меры введены чуть ранее, и европейцы не узнали бы, что эпидемия ковида закончилась, что вакцина AstraZeneca опасна для здоровья. Не узнали бы они также, что Урсула фон дер Ляйен провела многомиллиардную коррупционную сделку по закупке в том числе и таких вакцин.

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