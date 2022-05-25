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ЕС выделит Украине еще 500 млн евро

Евросоюз выделит Украине еще 500 миллионов евро. Четвертый транш от Европейского фонда мира утвердил Совет ЕС. Отныне общая помощь для Киева от Евросоюза составляет 2 миллиарда евро. Деньги выделены для поддержки поставок военного оборудования. Украина также получила от Японии около 100 миллионов долларов по соглашению о предоставлении кредита на льготных условиях, информирует украинское Министерство финансов.


Канада направит Украине более 20 тысяч снарядов

Милитаризация Украины - дело затратное. Минобороны Канады заявило, что направит стране более 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые уже поставили ранее. Стоимость боеприпасов - 98 миллионов долларов.

Генсек альянса отметил: "Я приветствую усилия ЕС и стран альянса для поиска путей вывоза зерна из Украины по железной дороге и автотранспортом, а также усилия по поиску возможности вывоза зерна на судах".

При этом в Литве на сухопутных поставках зерна из Украины и вовсе рассчитывают заработать. К примеру, гендиректор компании Bega ждет, что в Клайпеду из Украины доставят зерно, и фирме удастся получить новые заказы, сообщает Baltnews.

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