ЕС выделит Украине еще 500 млн евро

Евросоюз выделит Украине еще 500 миллионов евро. Четвертый транш от Европейского фонда мира утвердил Совет ЕС. Отныне общая помощь для Киева от Евросоюза составляет 2 миллиарда евро. Деньги выделены для поддержки поставок военного оборудования. Украина также получила от Японии около 100 миллионов долларов по соглашению о предоставлении кредита на льготных условиях, информирует украинское Министерство финансов.







Канада направит Украине более 20 тысяч снарядов

Милитаризация Украины - дело затратное. Минобороны Канады заявило, что направит стране более 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые уже поставили ранее. Стоимость боеприпасов - 98 миллионов долларов.

Генсек альянса отметил: "Я приветствую усилия ЕС и стран альянса для поиска путей вывоза зерна из Украины по железной дороге и автотранспортом, а также усилия по поиску возможности вывоза зерна на судах".