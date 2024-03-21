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ЕС за два года предоставил Киеву помощь на 31 млрд евро

Военная помощь ЕС Украине за два года составила 31 миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии. В то же время Боррель отметил, что Евросоюз не является частью конфликта в Украине и не намерен отправлять своих граждан "умирать за Донбасс". Однако расплачиваться за украинский конфликт европейцам все же приходится: экономика в кризисе, социальное недовольство нарастает. На улицах Берлина появились плакаты с Зеленским в виде многорукого Шивы. Местные жители задаются вопросами, куда же уходят их налоги и сколько еще рук будет к ним протянуто?

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