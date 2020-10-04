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ЕС заинтересован в деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе
ЕС заинтересован в деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Верховный представитель Евросоюза поиностранным делам иполитике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана. Вот уже неделю мировые государства призывают стороны конфликта прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. И, тем не менее, перестрелка в Карабахе продолжается. Ночью в Степанакерте включили сирену воздушной тревоги. Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов.
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