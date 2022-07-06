ЕС законодательно может удалять неугодный контент из интернета

Свобода слова только для нужных СМИ и блогеров. Брюссель окончательно закручивает гайки в интернете. Европарламент принял новый цифровой свод правил. Проект позволит властям с легкостью регулировать работу интернет-гигантов и провайдеров. Сделано это, по официальной версии, чтобы бороться с "распространением незаконного контента, неблагоприятного воздействия на основные права и избирательные процессы". То есть по факту ЕС разрешил себе удалять любой неугодный контент, проливающий свет на темные стороны далеко не святых европейских властей.