Для усиления охраны своих границ ЕС планирует в 2022 году массовые аресты лиц, занимающихся нелегальной перевозкой мигрантов. Всего подготовлены планы 30 операций. Об этом сообщает "Европейский обозреватель", ссылаясь секретный документ в 59 страниц. Из него следует, что правоохранительные органы ЕС запланировали на будущий год 1 400 арестов лиц, причастных к преступному бизнесу. Получается, спецслужбы ЕС годами формировали секретные списки, а мигранты и их перемещения - дело рук европейской мафии!

Словом, ЕС согласился с Президентом Лукашенко, который прежде говорил: действует настоящая мафиозная структура в Евросоюзе по транзиту беженцев! В ситуации с мигрантами Запад пожинает плоды бездумной политики и разрушения ряда государств Ближнего и Среднего Востока. Это заявление, как вы помните, звучало в интервью главному редактору журнала "Национальная оборона".