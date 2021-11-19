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ЕС запланировал массовые аресты в рамках борьбы с траффикингом
Для усиления охраны своих границ ЕС планирует в 2022 году массовые аресты лиц, занимающихся нелегальной перевозкой мигрантов. Всего подготовлены планы 30 операций. Об этом сообщает "Европейский обозреватель", ссылаясь секретный документ в 59 страниц. Из него следует, что правоохранительные органы ЕС запланировали на будущий год 1 400 арестов лиц, причастных к преступному бизнесу. Получается, спецслужбы ЕС годами формировали секретные списки, а мигранты и их перемещения - дело рук европейской мафии!
Словом, ЕС согласился с Президентом Лукашенко, который прежде говорил: действует настоящая мафиозная структура в Евросоюзе по транзиту беженцев! В ситуации с мигрантами Запад пожинает плоды бездумной политики и разрушения ряда государств Ближнего и Среднего Востока. Это заявление, как вы помните, звучало в интервью главному редактору журнала "Национальная оборона".
В дополнение: обязанности по плановым арестам в Европе распределены. Европол в поимке контрабандистов обещает сотрудничать с Россией, Китаем и Турцией. Операции Австрии и ФРГ будут локализованы в районе Западных Балкан. А вот Польше торжественно поручено бороться с незаконной миграцией из России, Украины и Беларуси. И вот это не может не настораживать!
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