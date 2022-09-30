ЕС заявил, что никогда не признает итоги референдумов

ЕС заявил, что никогда не признает присоединение к Россиипо результатам референдумов новых субъектов, призывает другие страны осудить их, говорится в распространенном заявлении лидеров стран Евросоюза, пишет РИА Новости.

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем нелегальную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины… Мы не признаем и никогда не признаем нелегальные референдумы… Мы не признаем нелегальную аннексию... Призываем все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть нелегальную аннексию", - указывается в документе.

