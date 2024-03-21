ЕС займется рассмотрением требований польских аграриев

Польские фермеры решили продолжить забастовку и сегодня. В их планах возведение баррикад на въезде в крупные города, а также полная блокировка погранпереходовдля всех видов транспорта, включая личный и пассажирский. Настойчивость и решительность польских крестьян, похоже, возымели эффект.

На саммите Евросоюза, который открывается сегодня, будут рассмотрены требования польских аграриев: их услышали, а значит, сумели добиться того, что не удалось их немецким и французским коллегам. Чего именно следует ожидать крестьянам, не ясно. Ранее сообщалось, что ЕС может ослабить экологические ограничения для агроиндустрии, выделить деньги на дотации, а также в каких-то формах ограничить украинский продовольственный экспорт в Европу.