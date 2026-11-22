В Бремене забросали штаб-квартиру Христианско-демократической партии миниатюрными бомбами, наполненными краской. Кроме того, протестующие сожгли партийный автомобиль и пытались взять офис штурмом.

Судя по всему, ХДС вызывает у избирателя какие угодно чувства, кроме добрых. И для этого есть все основания, коль скоро именно правящая партия отвечает за нынешнее бедственное положение Германии.

Накануне обнародована свежая экономическая статистика: в III квартале 2026 года рост составил 0,2 %, то есть, фактически отсутствовал. Из этого следует, что 2026-й станет очередным годом затяжной рецессии, которая продолжается все нынешнее десятилетие. Кроме того, эксперты подсчитали, во что обойдется стране пресловутый "энергетический переход" к 2045-му. На это потребуется 14 трлн евро, то есть 3 немецких годовых ВВП.