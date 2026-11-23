Парад "деревенских суверенитетов" набирает обороты в Британии. За выход из состава Соединенного Королевства вслед за Пиддингтоном проголосовала деревня Барнем. Символический развод с Лондоном поддерживают 94 % участников референдума.

На отчаянный шаг селян толкает миграционная политика властей. В деревне живут меньше 600 человек, а на соседнюю заброшенную военную базу чиновники решили заселить почти тысячу одиноких нелегалов.

В сентябре по той же причине о независимости объявил Пиддингтон, куда решили подселить более 1 200 беженцев. Юридической силы голосования, увы, не имеют, да и в Лондоне дают понять, мнение собственных граждан никого не волнует.