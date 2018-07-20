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Еще одна смертельная авария произошла сегодня в Житомирской области Украины

На трассе Киев – Чоп, в направлении Житомира, столкнулись маршрутный автобус и грузовик. Погибли 11 человек, 10 получили травмы. Среди пострадавших - двое детей - они в тяжелом состоянии в реанимации.

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