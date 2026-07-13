Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цены на нефть
Новый виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировал резкий скачок цен на энергоносители. Стоимость нефти марки Brent на азиатских торгах подскочила сразу на 10 % и теперь торгуется в районе 80 долларов за баррель.
Мировые трейдеры бьют тревогу: крупнейшие морские перевозчики экстренно разворачивают танкеры в обход Африканского континента.
Утром 13 июля Тегеран и Вашингтон обменялись очередными ударами. Как заявили в Центральном командовании американских ВС, приказ отдал Трамп. Ряд Telegram-каналов сообщает, что США нанесли ракетно-бомбовый удар по машинному залу АЭС "Бушер" в считаных метрах от реактора. В местных СМИ также пишут о взрывах на иранском острове Кешм и в городе Бендер-Аббас.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по базам Пентагона в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Судоходство в Ормузском проливе фактически парализовано.