В Ормузском проливе за одни только минувшие сутки загорелись и затонули сразу 2 нефтяных танкера. Они пострадали от взрыва мин. Представители КСИР заявили, что корабли пренебрегли установленной процедурой и не согласовали свой маршрут с Тегераном.

Ночью иранская армия также атаковала сразу 2 американские базы в Бахрейне. Об ущербе и людских потерях не сообщается, но, судя по очагам пожаров на территории баз, удары достигли своих целей.

Одновременно Тегеран публикует кадры, снятые в подземных тоннелях, которые превращены властями страны в ракетные базы. Персы утверждают, что полностью восстановили свой военный потенциал и готовы в случае нового нападения устроить агрессорам ад как на территории Израиля, так и союзных американцам стран Персидского залива.

Насколько нынешнее обострение может быть масштабным, судить сложно: Дональд Трамп вновь заявил, что готов к заключению мирного соглашения.