Эскалация вокруг Ирана: возможна ли наземная операция США и какие цели преследует Трамп

Краткий пересказ от ИИ

Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться. В конце июля американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в Пентагоне сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения наземной операции либо на острове Харк, ключевой нефтяной логистической точке, либо непосредственно на континентальной части Ирана. О том, насколько реален такой сценарий с военной точки зрения и какие цели на самом деле преследует Вашингтон, рассказал в программе "Актуальное интервью" Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

Иран не Ирак: масштаб территории и боеспособность

Как отметил Андрей Богодель, современные боевые действия стали многосферными - они включают не только привычные оборону и наступление, но и войну в космосе, киберпространстве, а также обязательный захват господства в воздухе. Недавно в США вышел новый полевой устав FM-3.0 "Operations", который как раз регламентирует ведение боевых действий на удаленных театрах. Там четко прописано, когда Штаты действуют самостоятельно, когда - вместе с союзниками, а когда - через так называемые прокси-силы.

"Я думаю, будет сделана ставка именно на прокси-силы. Это касается и иранских курдов, находящихся в Ираке, Сулеймане. Туда, кстати, были нанесены удары как раз специально", - заявил эксперт.

Почему крупномасштабная операция маловероятна

Несмотря на теоретическую возможность, проведение широкомасштабной сухопутной операции в Иране вызывает большие сомнения. Для сравнения: в 2003 году перед вторжением в Ирак американцам пришлось создавать крупные группировки войск. Сегодня никто таких сил формировать не будет. Кроме того, Ирак был в разы меньше и уступал Ирану по боеспособности.

"Сегодня мы видим потенциал Ирана. Прежде всего, ракетный потенциал, технологический потенциал. Соединенным Штатам удалось подавить систему противовоздушной и противоракетной обороны Ирана, вне всякого сомнения. Но это нарушило систему государственного управления? Нет. Это нарушило систему и порядок применения ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов? Нет. Все функционирует, все работает", - подчеркнул Богодель.

Особую сложность для возможных ударов представляет и отсутствие четкого понимания того, кто именно принимает решения в Иране. Местоположение верховного лидера Хаменеи остается неизвестным - называются и Китай, и Россия, и подземный бункер. А значит, у Пентагона просто нет понимания, какие центры принятия решений следует уничтожать в первую очередь.

Остров Харк и нефтяная логистика - пока под защитой

Примечательно, что ключевая нефтяная инфраструктура Ирана до сих пор остается нетронутой. Остров Харк, через который проходит 90 % иранского нефтяного экспорта, не подвергался ударам. Также не затронуты стратегические острова в Ормузском проливе - Кешм, Большой и Малый Томб.

"Высадка туда десанта ничего не даст. Это просто, я думаю, информационный сброс, - уверен эксперт. - Создается устойчивое ощущение того, что Трамп хочет преследовать другие цели, чем просто нанесение поражения Ирану".

Битва за деньги: геополитический разворот Трампа

Одной из главных целей нынешней эскалации собеседник назвал удар по глобалистам. Деньги, которые сегодня циркулируют в мире, должны, по словам Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса, работать в интересах США. Создавая нестабильность в регионе, американский лидер заставляет банки, высокотехнологичные структуры и бизнес переводить капиталы в Соединенные Штаты.

"Деньги любят спокойствие и мир. И поэтому Соединенные Штаты, преследуя эту цель, с одной стороны, контролируют весь этот регион, а с другой - получают ту самую долгосрочную прибыль", - пояснил Андрей Богодель.

При этом Европейский союз, который является центром глобализма, оказывается в проигрышной позиции. Его интересы на Ближнем Востоке - будь то Франция, Британия или Германия - сегодня практически не представлены. Не помогает союзникам и НАТО, которая в своей стратегии сохраняет "обзор 360 градусов", то есть формально продолжает считать Ближний Восток зоной своих интересов, но реальной помощи альянс не оказывает.

Точки соприкосновения и новые игроки

Несмотря на идеологическую непримиримость - США и Израиль для Ирана остаются "большим и малым сатаной" - у Вашингтона и Тегерана могут быть ситуативные зоны совпадения интересов, особенно в вопросах контроля над логистикой и нефтяными потоками. Эскалация позволяет Трампу играть на ценах на нефть, закрывая и открывая проливы, и зарабатывать на этом миллиарды.

"Сегодня все зависит в основном от Трампа. Он получает от этого гораздо больше плюсов, чем минусов, - отметил эксперт. - Он контролирует всю логистику в этом регионе - и Баб-эль-Мандебского канала, и Суэцкого, и Ормузского пролива. Это и безопасность всей офшорной зоны".

При этом на глазах происходит усиление нового регионального лидера - Пакистана, который, вероятно, может быть использован как противовес Ирану. Примечательно, что Пакистан одновременно является союзником и Саудовской Аравии, и Китая, что делает его еще более сложным игроком на доске ближневосточной политики.

Таким образом, с военной точки зрения полномасштабная наземная операция США против Ирана выглядит маловероятной из-за огромной территории, сложного рельефа и сохранившегося военного потенциала иранской стороны. Однако эскалация вокруг Исламской Республики - это не столько попытка военного поражения, сколько инструмент глобального перераспределения капиталов и контроля над ключевыми логистическими маршрутами.