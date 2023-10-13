Эскалация конфликта на Ближнем Востоке - ракетные удары не прекращаются с обеих сторон

Ситуация на Ближнем Востоке. С обеих сторон не прекращаются воздушные удары. Движение ХАМАС сообщило о запуске 150 ракет по израильскому городу Ашкелон. А ранее стало известно, что за ночь 750 объектов ХАМАС в Газе стали целью армии обороны Израиля.

Помимо прочего, Тель-Авив проинформировал ООН, что 1 миллион 100 тысяч жителей Газы в течение суток должны эвакуироваться на юг сектора Газа. В то же время политбюро ХАМАС призвало жителей игнорировать израильские рекомендации по эвакуации.