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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке - ракетные удары не прекращаются с обеих сторон

Ситуация на Ближнем Востоке. С обеих сторон не прекращаются воздушные удары. Движение ХАМАС сообщило о запуске 150 ракет по израильскому городу Ашкелон. А ранее стало известно, что за ночь 750 объектов ХАМАС в Газе стали целью армии обороны Израиля.

Помимо прочего, Тель-Авив проинформировал ООН, что 1 миллион 100 тысяч жителей Газы в течение суток должны эвакуироваться на юг сектора Газа. В то же время политбюро ХАМАС призвало жителей игнорировать израильские рекомендации по эвакуации.

По сообщениям СМИ, несмотря на резкое обострение ситуации, международный аэропорт Бен-Гурион продолжает работать в штатном режиме, принимая и отправляя множество рейсов. США активно реализуют экстренную поставку оружия Израилю, в том числе боеприпасы и системы ПВО. Прибывшие в Тель-Авив министр обороны США Остин и госсекретарь Блинкен обещают поддержку Тель-Авиву.

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