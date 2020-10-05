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Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе: количество жертв растет
Вооруженное противостояние за Нагорный Карабах. Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. Накануне армия Азербайджана взяла под контроль город Джабраил и еще 9 близлежащих населенных пунктов.
Армянские подразделения обстреляли азербайджанский Тертер. С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 25 мирных жителей, ранения получили 127 человек. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Разрушено 56 гражданских объектов и более 300 жилых домов. Сегодня утром стало известно о еще двух обстрелах Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики).
Жители Степанакерта просят восстановить мир
"Мы не можем спать, нас атакуют, сидим здесь в убежище, холодно, электричества нет, нет воды и туалета. Я умоляю весь мир - дайте нам мир".
"Стреляют действительно очень близко, за этим зданием в 3-4 метрах. Наверно, моя машина уже уничтожена".
"Мои сын и зять сейчас на войне. Дочери одни без меня. Как все страшно..."
Азербайджанское военное командование призывает жителей Карабаха держаться подальше от зоны боевых действий. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.
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