Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе: количество жертв растет

Вооруженное противостояние за Нагорный Карабах. Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. Накануне армия Азербайджана взяла под контроль город Джабраил и еще 9 близлежащих населенных пунктов.



Армянские подразделения обстреляли азербайджанский Тертер. С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 25 мирных жителей, ранения получили 127 человек. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Разрушено 56 гражданских объектов и более 300 жилых домов. Сегодня утром стало известно о еще двух обстрелах Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики).





Жители Степанакерта просят восстановить мир

"Мы не можем спать, нас атакуют, сидим здесь в убежище, холодно, электричества нет, нет воды и туалета. Я умоляю весь мир - дайте нам мир".

"Стреляют действительно очень близко, за этим зданием в 3-4 метрах. Наверно, моя машина уже уничтожена".

"Мои сын и зять сейчас на войне. Дочери одни без меня. Как все страшно..."