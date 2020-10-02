Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе. Обе стороны обвиняют друг друга

Неутихают боевые действия в Нагорном Карабахе. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.Армения сообщает о погибших и раненых при обстреле Азербайджаном села Мец Масрик. Пару дней назад Баку также сообщал о разрушении села. Все это вызываетобеспокоенность мирового сообщества. Вслед за ООН и странами мира ЕС призвал остановить насилие в регионе. Известно, чтоМинская группа ОБСЕ предпримет ряд инициатив, чтобы создать условия для переговоров.