Эскалация на Ближнем Востоке - сектор Газа ведет ракетные обстрелы центральной части Израиля

Последние новости из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Сирены звучат к югу от Тель-Авива - сектор Газа ведет ракетные обстрелы центральной части Израиля. Ракеты "Кассам" разрушили здания, местные СМИ сообщают, что есть жертвы. Помимо этого в ЦАХАЛ сообщили, что вновь зафиксировали обстрел со стороны Ливана, в ответ израильские танки и артиллерия открыли огонь.

На грани столкновений, разве что менее кровопролитных, находится и Европа. Причина та же - палестино-израильский конфликт. Профсоюзы Парижа вышли на акцию поддержки Палестины. А накануне там задержали с десяток манифестантов в защиту палестинцев. Разгоняли слезоточивым газом и водометами.