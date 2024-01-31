Эскалация напряженности между США и Ираном нарастает. Американские СМИ сообщают, что президент Джо Байден выбрал военные цели, ударами по которым собираются наказать Тегеран за удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военнослужащих в Иордании. Ответственность взяла на себя, по сведениям Вашингтона, поддерживаемая Ираном группировка боевиков. Тегеран эти обвинения отвергает. Но для Белого дома это уже вопрос престижа - от Байдена требуют возмездия. Причем, его же однопартийцы. Однако если ответ будет, это может стать триггером кризиса планетарного масштаба. И Пентагон сейчас отчаянно пытается найти способ, как ответить на гибель американских солдат, избежав при этом нового витка эскалации с Ираном.

Мы не собираемся обсуждать детали, связанные с какими-либо будущими операциями. И напомню, мы призывали иранские прокси-группы остановить их нападения. Они этого не сделали. И поэтому мы ответим в то время и таким образом, который мы выберем.

Мы не собираемся обсуждать детали, связанные с какими-либо будущими операциями. И напомню, мы призывали иранские прокси-группы остановить их нападения. Они этого не сделали. И поэтому мы ответим в то время и таким образом, который мы выберем.

Тегеран уже пообещал сокрушительный ответ - в случае нанесения ущерба его интересам. И приступил к выводу своих войск с авиабазы в Сирии, ожидая ударов со стороны сил США и коалиции. В свою очередь, Соединенные Штаты эвакуируют персонал из своего посольства в Багдаде. Наряду с этим источники отмечают активные действия британской и американской транспортной авиации. Не исключается, что американцы могут атаковать иранские объекты в течение ближайших 48 часов. В целом регион очень близок к состоянию масштабного военного конфликта. Это подтверждает и глава ЦРУ Уильям Бернс, который считает ситуацию на Ближнем Востоке самой взрывоопасной за последние 40 лет.