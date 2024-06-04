Эскалация украинского конфликта: НАТО готовит план переброски войск США

По его данным, войска США должны будут высадиться в голландских портах, затем на поездах направятся через Германию в Польшу. В случае вторжения России в одну из стран НАТО американские солдаты будут доставлены в порт Роттердама, а затем переброшены на восток. Если и этот план не "выгорит", то планируется задействовать инфраструктуру Италии, Греции, Турции, Болгарии, Румынии и стран Прибалтики.