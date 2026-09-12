"Если американец торгуется, то он уже придумал, как тебя обмануть": эксперт о визите Ланга в Москву

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию вновь привлек внимание экспертов. В Москву приехали представители США, включая высокопоставленного чиновника Минфина Джина Ланга, отвечающего за санкционное давление. Это может свидетельствовать о том, что переговоры перешли в стадию торга, а американцы пытаются соблазнить Кремль отменой части ограничений. О том, почему переговоры зашли в тупик, как изменилась их траектория и кто на самом деле мешает Западу, рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

Приезд представителя Минфина США, отвечающего за санкции, эксперт расценивает как признак того, что переговоры зашли в тупик. "Дело в том, что переговоры действительно зашли в тупик. Речь переходит в стадию торга. Американцы пытаются торговаться и соблазнить Москву на какие-то уступки. Но смысл в том, что если американец торгуется, значит, он уже придумал, как тебя обмануть. Вряд ли в Кремле рассчитывают на то, что эти договоренности будут иметь длительный формат. Поговорили, приехали, предложили - не больше", - пояснил Александр Тищенко.

Если раньше американцы ехали сначала в Киев, согласовывали позиции, а потом везли консолидированное мнение в Москву, то теперь порядок изменился. "Теперь они сначала полетели в Москву, а потом в Киев. То есть попытались сначала консолидироваться с Россией, а потом приехать поставить условия Киеву. Но здесь у американцев серьезная проблема: ни Россия, ни Киев не хотят менять свои условия, потому что они неприемлемы внутри их стран. А у американцев ситуация более уязвимая - они так просели на Ближнем Востоке, что европейский формат для них уже обуза", - отметил эксперт.

Обсуждается вариант, при котором Россия готова сделать часть Донецкой области демилитаризованной зоной с общим управлением в обмен на то, что Украина конституционно признает территории, контролируемые Россией, не своими. Эксперт считает это частью игры. "Смысл в том, что хотят подвести формат так, что единственным препятствием является сам Зеленский. Поэтому подключают Раду, чтобы она оформила эту игру для украинского электората. Чтобы люди понимали: Зеленский виноват в том, что война продолжается. Я скажу так, что проблем на территориях, которые стали российскими, уже нет", - пояснил Александр Тищенко.

По его мнению, Запад устал от Зеленского, и именно он становится главным препятствием для достижения договоренностей. "Нарративы, которые навязывались Западом с украинским уклоном, слетают на новые юрисдикции. Рада просто подыгрывает Западу. Именно Западу мешает Зеленский", - резюмировал Александр Тищенко.