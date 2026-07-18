Если американцы перейдут к наземному вторжению, то получат самый мощный отпор от иранцев

Трамп рассматривает вариант проведения наземной операции в Иране. Готовы ли стороны к подобному развитию событий - мнение эксперта

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"Они просто не просчитали, с кем они связываются, какие ресурсы есть у Ирана, логистические цепочки и контроль критической инфраструктуры. Сейчас американцы могут перейти и к наземному вторжению. Но, безусловно, Иран окажет самый мощный отпор, потому что они будут защищать свою страну, история которой насчитывает тысячелетия".

Эксперт уверена, что Иран готов к наземной операции, поскольку там очень сильные стратеги сидят во главе страны, они понимают, к чему идет ситуация.

"Также и американцы, я думаю, чтобы продвинуть свою какую-то внутриполитическую повестку, чтобы это не было неудачей Трампа, могут тоже рассматривать сценарий наземного вторжения. Но, безусловно, они столкнутся с огромным отпором со стороны Ирана, потому что иранцы будут биться за свою страну", - подчеркнула политический аналитик.