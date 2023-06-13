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Если бы не было США со своей политикой в Украине, в Европе был бы мир - Т. Репер

Затягивание военных действий в Украине является многомиллиардным бизнесом для военно-промышленного комплекса Вашингтона. Таким мнением поделился немецкий журналист Томас Репер.

По его словам, из-за недостатка ресурсов Европа не сможет оказывать значительную военную помощь Украине, так как крупные поставки оружия истощают арсеналы стран ЕС.

"Украинский конфликт изначально был просто бизнес-программой для крупной военной индустрии Запада. Это было изначально понятно, если смотреть на первые пакеты помощи, когда Евросоюз сразу же первый раз в истории выдал из своего бюджета деньги на компенсацию странам-членам, которые отправили в Украину оружие (деньги должны были использоваться для покупки нового современного оружия). Украинский конфликт - это, первым делом, бизнес для вооруженной индустрии. Тут спорить не о чем. Что это означает для украинского конфликта, если склады арсенальные в Европе пустые, это другой вопрос, но что сейчас просто золотые времена для этой промышленности - это понятное дело. Помощь Украине уменьшается, потому что арсеналы пустые, индустрия не успевает производить вооружение так быстро, как Украина его расходует".

"Если бы не было США со своей политикой в Украине, в Европе был бы мир", - добавил журналист.

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