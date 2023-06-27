Если объединить европейские технологии с нашими ресурсами, будет новый субъект глобальной конкуренции, который не оставит США места - Делягин

На территории Европы американцы вовсю хозяйничают и играют без правил, убивают Евросоюз точечно в разных сферах. Результаты настолько очевидны, что можно сказать: тяжело ранить уже получилось.

США приступили к последнему этапу захвата Европы - так описывали СМИ американские инсинуации и диверсии. Пугая Европу зависимостью от российских энергоносителей, США убили двух зайцев: вернули потерянное доминирование на европейском энергорынке и получили еще больше рычагов влияния.





Удвоились и поставки в Европу американского СПГ - такая честная конкуренция. Подорвав "Северные потоки", американцы вынудили Европу окончательно перейти на американский газ. В этой ситуации Европа однозначно проигрывает. Танкеры из-за океана совсем не то же самое, что труба из соседней страны. Себестоимость сырья выросла кратно, как и коммунальные платежи простых граждан. Стоимость энергии для промышленности и бизнеса в ЕС увеличилась в некоторых случаях в 10 раз.





Наглости США можно лишь позавидовать: отобрали дешевый газ, подорвали инфраструктуру, в которую Германия вложила до нескольких миллиардов долларов, а затем пришли и за промышленностью: из-за дорогих энергоносителей компании ищут, где выгоднее вести бизнес. А Вашингтон тут как тут. Более 60 промышленных гигантов страны переносят производство в США. Среди них - Volkswagen и Mercedes-Benz.