Если они будут показывать непрофессионализм и недостатки польских служб, их аккредитовывать нельзя - В. Ващиковский о допуске журналистов на польские КПП

По поводу аккредитации журналистов, которые хотят работать на польской границе: можно допустить работников СМИ на рубежи, но не так, чтобы они показывали что попало. Если они хотят показывать непрофессионализм, бездействие и недостатки польских служб, то аккредитовывать их нельзя! А если будут показывать агрессию так называемых мигрантов, тогда путь должен быть открыт.

Вот как предложил решить проблему с недопуском журналистов на польские КПП экс-глава польского МИДа Витольд Ващиковский