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Если они будут показывать непрофессионализм и недостатки польских служб, их аккредитовывать нельзя - В. Ващиковский о допуске журналистов на польские КПП
Польская диктатура упорно продолжает игнорировать доводы разума. Им выгодно держать свою повестку "Минск - плохой, Варшава - жертва". Боясь оказаться в невыгодном свете, политики идут ва-банк, применяя в отношении всех своих СМИ жесткую цензуру. Даже не стесняясь открыто говорить об этом.
По поводу аккредитации журналистов, которые хотят работать на польской границе: можно допустить работников СМИ на рубежи, но не так, чтобы они показывали что попало. Если они хотят показывать непрофессионализм, бездействие и недостатки польских служб, то аккредитовывать их нельзя! А если будут показывать агрессию так называемых мигрантов, тогда путь должен быть открыт.
Как вам? Вновь подтверждение двойных стандартов. Увы, это уже никого не удивляет.
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