ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Если они будут показывать непрофессионализм и недостатки польских служб, их аккредитовывать нельзя - В. Ващиковский о допуске журналистов на польские КПП

Польская диктатура упорно продолжает игнорировать доводы разума. Им выгодно держать свою повестку "Минск - плохой, Варшава - жертва". Боясь оказаться в невыгодном свете, политики идут ва-банк, применяя в отношении всех своих СМИ жесткую цензуру. Даже не стесняясь открыто говорить об этом.

По поводу аккредитации журналистов, которые хотят работать на польской границе: можно допустить работников СМИ на рубежи, но не так, чтобы они показывали что попало. Если они хотят показывать непрофессионализм, бездействие и недостатки польских служб, то аккредитовывать их нельзя! А если будут показывать агрессию так называемых мигрантов, тогда путь должен быть открыт.
Вот как предложил решить проблему с недопуском журналистов на польские КПП экс-глава польского МИДа Витольд Ващиковский

Как вам? Вновь подтверждение двойных стандартов. Увы, это уже никого не удивляет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все