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ЕСПЧ не разрешил Литве высылать афганских беженцев

Европейский суд по правам человека не разрешил Литве высылать афганских беженцев и наложил запрет на депортацию пяти граждан до 29 сентября. В ведомстве отметили, что мигранты несколько раз не смогли попасть в Литву и застряли на границе.

Иракские мигранты просят ЕС забрать их из Литвы

Тем временем иракские мигранты просят ЕС поскорее забрать их из Литвы. Беженцы жалуются на ужасные условия содержания и мечтают поскорее покинуть прибалтийскую страну. Уставшие от беззакония властей и нечеловеческих условий иракцы вновь устроили протест. Основным лозунгом стал призыв о помощи. "ЕС, пожалуйста, спаси нас".

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