"Есть основания испытывать осторожный оптимизм". Песков о вопросе урегулирования конфликта в Украине

Владимир Путин 13 марта поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков отметил, что по вопросу урегулирования конфликта в Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

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