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"Есть основания испытывать осторожный оптимизм". Песков о вопросе урегулирования конфликта в Украине
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Песков-ТАСС2025-03-14T14:16:03.000000Z00
Владимир Путин 13 марта поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера.
Дмитрий Песков отметил, что по вопросу урегулирования конфликта в Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.
Напомним, Трамп заявил, что 13 марта переговорил с Путиным. Об этом Президент США сообщил на своей странице соцсети Truth Social.