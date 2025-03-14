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"Есть основания испытывать осторожный оптимизм". Песков о вопросе урегулирования конфликта в Украине

Владимир Путин 13 марта поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков отметил, что по вопросу урегулирования конфликта в Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

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Напомним, Трамп заявил, что 13 марта переговорил с Путиным. Об этом Президент США сообщил на своей странице соцсети Truth Social.

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