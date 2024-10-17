Эстонии грозит "утечка мозгов": студенты протестуют против отмены бесплатного образования

Кроме того, молодые люди недовольны, что стипендии являются лишь инструментом поощрения самых успешных. Обычные студенты тоже очень нуждаются в деньгах. Протестующие предупреждают: если их требования не удовлетворят, то студенчество проголосует ногами, уехав из страны.