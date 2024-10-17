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Эстонии грозит "утечка мозгов": студенты протестуют против отмены бесплатного образования
Эстонские студенты объявили забастовку. Они требуют сохранить бесплатное образование на родном языке.
Кроме того, молодые люди недовольны, что стипендии являются лишь инструментом поощрения самых успешных. Обычные студенты тоже очень нуждаются в деньгах. Протестующие предупреждают: если их требования не удовлетворят, то студенчество проголосует ногами, уехав из страны.
Молодые люди, в большинстве своем, и без того предпочитают получать дипломы в Скандинавии, а не на родине.
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