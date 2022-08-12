Депутат Европарламента назвала слабоумием запрет Эстонии на выдачу виз россиянам

Решение эстонских властей не пускать в страну россиян с выданными самим Таллином шенгенскими визами выглядит абсурдным и бессмысленным, заявила депутат Европарламента Яна Тоом, пишет РИА "Новости".



По словам Тоом, республика таким образом воспользовалась единственной доступной для себя инициативой. Однако суть в том, что выданные Эстонией визы действительны в остальных странах Шенгенской зоны. При этом разрешения на въезд от других государств Таллин не вправе игнорировать.



"Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, - запретить визы, которые вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными", - подчеркнула депутат.



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