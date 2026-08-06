Эстония берет на себя колоссальное долговое бремя ради милитаризации. Таллин возьмет в долг 2,3 млрд евро на 45 лет, чтобы повысить обороноспособность. Огромный кредит, который страна будет выплачивать почти полвека, планируют полностью потратить на закупку дефицитных боеприпасов, импортного вооружения и систем ПВО.

Ранее Таллин уже принял беспрецедентное решение ежегодно выделять на военные нужды более 5 % ВВП.

Подобные решения выглядят абсурдно на фоне реального краха в экономике. Из-за раздутых военных расходов дефицит эстонского бюджета разросся до критических 4,5 %. Госдолг взлетел сразу на 17 %, превысив 11,5 млрд евро. Из-за агрессивной политики властей частные инвестиции в Эстонию рухнули более чем на 13 % до минимума за последние 9 лет.