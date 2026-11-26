Прибалтийские чиновники сообщают о колоссальных потерях, которыми чреваты новые ограничительные антироссийские меры, однако отказываться от них не намерены. Премьер Эстонии Кристен Михал признал, что закрытие восточной границы страны грозит ежегодными потерями в 600 тыс. евро. При этом ее собираются закрыть 1 декабря.

А в Риге подсчитали, что остановка зернового транзита из России будет означать потерю 2 млрд евро. При этом запрет изучается властями Латвии всерьез.

Между тем глава погранслужбы Литвы Донатас Шкарнулис объявил, что его страна не видит необходимости закрывать границу с Россией: так он ответил на призывы местных политиков ввести такое ограничение вслед за Эстонией.