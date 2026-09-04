Эстония обязана возместить бюджету ЕС 60 млн евро за бесследно пропавшие снаряды

Скандал в Эстонии, который накануне привел к отставке министра обороны, приобретает все больший масштаб. Военный бюджет страны может лишиться 60 млн евро, которые придется вернуть в Брюссель.

Министр обороны оставил свой пост после того, как выяснилась его причастность к странным манипуляциям с военными закупками: страна израсходовала десятки миллионов на приобретение снарядов для Украины. Однако средства исчезли, а боеприпасы в арсеналах так и не появились.

И вот выяснилось, что деньги эстонцы потратили не свои, а европейские, и 60 млн теперь, очевидно, потребуется вернуть в бюджет ЕС.