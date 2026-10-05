Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией

Эстония под предлогом якобы активной обороны перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

В материале уточняется: подразделения первой военной бригады срочно перебрасывают в город Йыхви, что всего в 50 км от России. Там и в приграничной Нарве спешно строят новые базы на тысячи солдат. При этом эстонская разведка считает, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО.

Власти республики уже ведут переговоры о закупках дальнобойных ракет, в том числе для американских систем HIMARS.