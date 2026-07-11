Эстония построит первый военный городок на границе с РФ

Эстония продолжает следовать курсу форсированной милитаризации. Таллин построит первый военный городок в городе Нарва на границе с Россией. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии.

Работы начнутся уже в конце года. Первый этап предусматривает размещение в городке 150 военных на постоянной основе. При этом в целом комплекс рассчитан на тысячу человек. Пока в планах - направить в Нарву подразделение первой пехотной бригады.