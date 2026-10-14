Военные стран НАТО не первый год находятся на украинском фронте. Это признал министр обороны Эстонии Мартин Херем.

Он отметил, что западные офицеры постоянно выезжают в зону боевых действий, а сам лично летом 2022 года разгуливал в эстонской военной форме под Харьковом. Правда, Мартин Херем попытался оправдаться: мол, натовские специалисты на фронте в бой не вступают, а собирают "оперативные данные".

Тем временем Великобритания продолжает снабжать Киев оружием. На 10 млн фунтов стерлингов направят срочно высокоточные боеприпасы для поражения беспилотников и бронетехники. Финансирование поставок идет в рамках траншей Международного фонда для Украины, при этом Лондон всячески старается ускорить эти процессы.