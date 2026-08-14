Эстония продлила временную защиту беженцам из Украины, но ввела новое ограничение

Эстония лишила защиты военнообязанных украинцев. Правительство страны продлило временную защиту для украинских беженцев до марта 2028 года, но ввело исключение.

Теперь статус не получат граждане мобилизационного возраста, если они не исполнили воинскую обязанность.

Основанием послужило решение Совета ЕС, чтобы "защита не подрывала обороноспособность Украины". Как пояснили в МВД Эстонии, теперь именно беженец обязан доказать, что уже успел принять участие в боевых действиях. Если не сможет – временной защиты в ЕС не получит. Правда, тех, кто успел проскочить и оформить документы до конца июля, высылать пока не планируют.