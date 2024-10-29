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Эстония проверила готовность правительства в кризисных ситуациях
В Эстонии были проведены учения для правительства. Моделировалась кризисная ситуация в виде военного нападения на Эстонию. Проверяли готовность министров исполнять план действий в случае горячего конфликта.
Тенденция такова, что учения 2024 года носят более радикальный характер. В 2023-м их целью были действия эстонского правительства в условиях гибридных войн.
Эстонию превратят в военный технопарк
Таллинн движется от отработки действий и планов на бумаге к реализации своих амбиций в действительности. К 2026 году Эстонию планируют превратить в военный технопарк.
По словам министра обороны, через 2 года в балтийской стране появится крупный завод по производству боеприпасов, оружия и дронов. Принять участие в производстве изъявили желание 15 местных и иностранных подрядчиков.
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