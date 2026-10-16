Эстония усилит охрану границы с Россией за счет средств ЕС. Еврокомиссия приняла предварительное решение о выделении Таллину около 32 млн евро на развитие систем наблюдения за восточной границей.

Средства должны пойти на внедрение новых радаров, камер, устройств обнаружения дронов и связанной с ними IT-системы.

Вклад Эстонии в проект составит 10 % собственных средств.

Протяженность границы этой балтийского государства с Россией составляет 336 км, из которых ее сухопутная часть пролегает на протяжении 136 км.