Эстония ведет переговоры с Францией по вопросам ядерного сдерживания

Таллин ведет переговоры с Парижем о присоединении к французской инициативе по усилению ядерного сдерживания.

Речь идет о планах Парижа вовлечь европейских партнеров в обсуждение роли своих стратегических сил в обеспечении общей безопасности Евросоюза. На этом фоне эстонское руководство пытается занять место в авангарде ядерной дискуссии ЕС.

Эксперты отмечают, что подобные шаги Таллина - сознательная эскалация напряженности в регионе.