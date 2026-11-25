С 1 декабря 2026 года ровно с 7 часов утра Эстонская Республика закрывает, как написано в правительственном заявлении, все погранпереходы с Россией. Все - это оставшиеся три, которые и до этого работали лишь полдня в сутки, а КПП "Нарва" на северо-востоке страны разрешала пересекать границу и вовсе только пешком. Но и такой пассажиропоток приносил бюджету эстонского городка неплохие деньги.

Европейцы на латвийских, литовских и прочих номерах приезжали в Нарву, оставляли на платной стоянке свои машины, переходили границу пешком. Мэр города Нарва говорит, что от 10 до 15 % всего дохода города приносили именно пересекающие границу люди. Гостиницы, кафе, столовые, платные стоянки и такси - все зарабатывали на близости границы с Россией.

С 1 декабря этот бизнес закрывается, и местный мэр просто умоляет эстонское правительство разрешать пересекать границу в Россию хотя бы местным, жителям Нарвы, поскольку в этом почти 100 % русском городе на северо-востоке Эстонии у каждого живет родня в соседнем Ивангороде. "Соседний" это, конечно, громко сказано. Ивангород и Нарва - это, по сути, один город, лежащий на обоих берегах реки Наровы. В советское время у формально двух городов была единая система водопровода и даже канализации.

Давайте вспомним, как и когда Эстония начала уменьшать транзит пассажиров через свою территорию в Россию. Погранпункт в аэропорту Таллина уже лет пять как не принимает авиарейсы из Москвы и Питера, хотя было несколько рейсов в день по каждому из направлений. Железнодорожные пункты перехода российско-эстонской границы тоже закрыты, причем в первый день СВО, а товарные поезда какое-то время еще ходили, да. Однако Эстония сама себе запретила транзит невоенных грузов из России, несмотря даже на то, что муж Каи Каллас зарабатывал на этом миллионы евро в год.

Все это закрывалось со словами "нанесем стратегическое поражение России и поможем украинцам победить". Насколько и кому это помогло за последние пять лет, мы видим. Но эстонское правительство не останавливается на достигнутом, а мэр говорит, что для него и для города сегодня существенный даже бизнес по продаже кофе для пешеходов на границе. А теперь представьте, каких денег лишился бизнес и госбюджет Эстонии за последние лет 10-15, если вспомнить, когда в Эстонии были открыты в режиме 24/7 все морские порты, воздушные гавани и контрольно-пропускные пункты на земле.

В середине 1990-х годов морской порт Таллина стал первым в мире по экспорту цветных металлов. Это, конечно, гримаса статистики, когда учитывалась не страна происхождения металлов, а порт их отбытия на торговых судах. Теперь это в прошлом, навсегда. Эстония решила отказаться и от заработка на продаже кофе пешим путешественникам.

Почему Эстония решила закрыть последние пункты перехода границ с Россией? Совсем странная история с явным английским акцентом. В ноябре месяце какие-то хулиганы бросили бутылку с зажигательной смесью в небольшую по размерам эстонскую в Таллине фирмочку, где в небольших помещениях собирают дроны и коптеры из готовых запчастей. Предприятие, которое даже не загорелось, тут же окрестили стратегическим объектом оборонной промышленности. А поимкой хулиганов стало заниматься не обычная МВД, а эстонская полиция безопасности КаПо. И надо сказать, хулиганов быстро нашли. Все оказались гражданами и негражданами Латвии.

Граждан на уровне фотографий прессе даже не предоставили, но с уверенностью заявили, что они были сотрудниками главного разведывательного управления Генштаба Минобороны Российской Федерации.

Странно. Завод дронов пытались поджечь жители Латвии, а закрывают границу с Россией. Нелогично. Логичнее было бы перекрыть границу Эстонии с Латвией, а не с Россией. Тем более что почти всем, за редким исключением, россиянам с начала СВО и так въезд в Эстонию запрещен.

Еще деталь. Заводик объективно так себе - три кола, два двора. А дело о хулиганстве тут же ложится на стол премьеру страны Кристену Михалу и главе МВД Игорю Таро. И вместо усиления полицейского патруля из стажеров колледжа полиции на улицах Таллина вдруг объявили о закрытии границы. Пахнет очень плохо спланированной провокацией.

Следом, после заявления эстонцев, выступил и президент Литвы Гитанас Науседа. Он поддержал эстонцев и заявил, что Литва тоже закроет границы с Россией. Якобы это тоже поможет повысить безопасность внутри Литвы. Тут совсем интересно, и не только потому, что граждане Латвии в Литве даже заводы не подожгли, а в том, что современная Литва с территорией, где находится Москва с Путиным в Кремле, Челябинском с танковыми заводами и Башкирией с производством ударных вертолетов, не граничит совсем. Граничит Литва только с анклавом России внутри Европейского Союза, который называется Калининградская область. И Науседа не раз выступал на тему, что эта земля Российской Федерации, дескать, незаконно оккупирована Россией. И надо бы ее заблокировать.

Через два дня после заявления Науседы прошли удары по российскому гражданскому морскому судну двумя дронами по контейнеровозу, который шел в нейтральных водах Балтики из Питера в Калининград. Все это только подтверждает версию, что Прибалтика под чутким руководством британцев принялась воплощать сценарий открытия второго фронта для России.

Ну а причем здесь Беларусь? А вот при чем. В краткосрочной перспективе от закрытия эстонско-российской границы могут выиграть переходы границы в Беларусь с Латвией и Литвой. Латвийский КПП в Беларуси называется "Григоровщина", а на литовской стороне "Каменный Лог". Понятно, что те граждане Европы, которые устремились в Россию, могут заехать в Беларусь. И, может быть, осмотревшись, решат начать жить не в России, а в Беларуси, если путешественники ехали на предмет переселения из утонувшей в садомистском грехе Европы. Жить переселенцам в Беларуси ничуть не хуже, чем в России. И если по земле на белорусско-российской границе среди шести КПП нету международных пунктов перехода границы, то сесть в самолет в Минске и приземлиться в Москве во Внуково с годной российской визой на руках для граждан Европы не будет никакой проблемой.

В вопросах границы балтийского единства нет. Все-таки маловероятно, что границу с Россией закроет Латвия. При всей своей антироссийской риторике новый премьер страны Андрис Кулбергс категорически противится закрытию границы Латвии с Россией и остановке транзита российского и белорусского зерна через порты Латвии. Это деньги. Тем более выращенное в России зерно в момент пересечения границы с Латвией юридически становится американским и даже южнокорейским. Поэтому, если сразу после закрытия границы эстонцы на танках не двинут на Псков, то закрытие границы для Эстонии не имеет никакого смысла. А про эстонские танки это вообще маловероятно, потому что у Эстонии всего один танк и тот в аренде у Латвии взяли. Подробности смотрите в проекте "Вечерний Мамыкин".