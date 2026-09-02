Мнимые боеприпасы для киевского режима: эстонский центр оборонных инвестиций умудрился перевести почти 60 млн евро в качестве предоплаты за артиллерийские снаряды для Украины. Это внезапно выяснилось из отчета Госконтроля.

Деньги ушли "кому-то" на секретные счета, а вот сами снаряды до фронта так и не доехали. Местная пресса сокрушается, что "Эстонию обманули", хотя сами же чиновники изначально проводили эту схему под предлогом "острой необходимости военного времени".

После вскрытия аферы премьер созвал экстренное заседание, где поручил Минобороны представить "жесткий план" выхода из кризиса.