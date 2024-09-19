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Эстония закупит муляжи военной техники на 10 млн долларов
Эстония намерена потратить 10 млн долларов на муляжи вооружений. Об этом сообщает американский еженедельник.
Конкурс на закупку объявил Центр оборонных инвестиций. Таллин в первую очередь интересуют модели настоящих систем вооружений, коммуникационного оборудования, снарядов и радаров. Помимо этого, немалое значение имеет и помощь в установке и обслуживании этих муляжей.
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