Эстония будет сдавать тюрьмы в аренду странам ЕС

Власти Эстонии хотят сдавать тюрьмы в аренду странам ЕС, в которых не хватает мест для заключенных. На этом можно заработать от 30 млн евро, заявил министр юстиции и цифровых технологий Эстонии. И это не только хорошая возможность привлечь дополнительные средства в бюджет, но и создать больше рабочих мест. Такая практика не новая, ранее Нидерланды сдавали в аренду тюрьму для Норвегии.